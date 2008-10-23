Госсекретарь МИД ФРГ оправдывается перед Украиной

Государственный секретарь МИД ФРГ Гернот ЭРЛЕР подтвердил готовность Германии продолжать диалог с Украиной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом Г.ЭРЛЕР сказал во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Константином ЕЛИСЕЕВЫМ.

К.ЕЛИСЕЕВ сообщил собеседнику содержание комментария МИД Украиныв связи с высказываниями Г.ЭРЛЕРА относительно евроатлантических стремлений Украины и отметил, что решение об интеграции Украины в НАТО было принято на Бухарестском саммите Альянса и остается неизменным.

В ответ Г.ЭРЛЕР отметил, что Германия не ставит под сомнение возможность Украины вносить вклад в международные миротворческие усилия под эгидой НАТО и приветствовал в этой связи ее весомый взнос. Он также отметил, что стратегическое решение Бухарестского саммита остается действующим.

Государственный секретарь МИД ФРГ отметил, что некоторые его цитаты, прозвучавшие в ходе видеомоста Москва-Берлин, были неправильно проинтерпретированы прессой. Он также заметил, что отдельные высказывания отражали его личное мнение, а не позицию правительства ФРГ.

Как сообщал УНИАН, 22 октября МИД Украины выразило удивление по поводу высказываний Г.ЭРЛЕРА во время видеомоста Москва-Берлин.

Г. ЭРЛЕР сказал, что продолжение Украиной курса на интеграцию в НАТО угрожает расколом страны. Он отметил, что в Украине в вопросе вступления в НАТО имеются противоположные точки зрения.

При этом Г.ЭРЛЕР подчеркнул, что отношение ко вступлению в НАТО очень четко распределяется по территории Украины: восток – категорически против, запад – за вступление в Альянс.

«До тех пор, пока положение таково, абсолютно очевидно, что существует большая опасность нестабильности в Украине, и продолжение курса на интеграцию в НАТО приведет к еще большему расколу страны. Мы не намерены дестабилизировать соседнюю страну такими шагами, которые могут привести к ее расколу», - подчеркнул Г.ЭРЛЕР.

По словам Г.ЭРЛЕРА, сдержанная позиция Германии относительно присоединения Украины и Грузии к ПДЧ никоим образом не связана с последними событиями на Кавказе. По его словам, опасения Германии и других стран ЕС стали очевидными на Бухарестском саммите НАТО. Г.ЭРЛЕР прибавил, что это касается внутренней готовности стран интегрироваться в Альянс, ход внутренних реформ, работы демократических институтов и возможности вносить вклад в безопасность НАТО. «Пока нет причин говорить о таких высоких стандартах кандидатов», - сказал он. Г.ЭРЛЕР считает, что с момента Бухарестского саммита мало что изменилось, и эти факторы будут играть большую роль во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в декабре.