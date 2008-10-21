Если бы выборы прошли в следующее воскресенье (опрос)

Если бы выборы в парламент состоялись в следующие выходные, в Верховную Раду Украины прошли бы шесть политических сил.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Национального института стратегических исследований, проведенного 11-15 октября.

В соответствии с результатами опроса, презентованными на пресс-конференции в УНИАН директором Института стратегических исследований Юрием РУБАНОМ, за БЮТ сегодня готовы проголосовать 19,5% избирателей, за Партию регионов - 20,7%, за “Народный Союз Наша Украина” – 7,3%, за КПУ – 5,2%, за Блок Литвина – 6,0%, за новую политическую силу во главе с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ готовы отдать свои голоса 4,8% избирателей.

При этом Ю.РУБАН заметил, что опрос проводился, когда еще не было сообщений в СМИ о том, что А.ЯЦЕНЮК может пойти на досрочные выборы в списке НСНУ.

На грани 3% барьера находится “Народная самооборона” (2,8% респондентов).

Прогрессивно-социалистическая партия Украины имеет 2,3% поддержки, Всеукраинское объединение “Свобода” – 2,2%, СПУ – 1,5%, “Единый Центр” – 1,2%. Остальные политические силы, которые могут принять участие в выборах, набирают меньше одного процента.

6,4% опрошенных ответили, что будут голосовать против всех, 9,6% сказали, что не пойдут на выборы, а еще 8,9% затруднились ответить на этот вопрос.

Ю.РУБАН заметил, что ситуация может измениться ввиду большого процента людей, которые еще окончательно не определились. В частности, 23% не видят ни одной политической силы, которую они могли бы поддержать, а 20,7% сказали, что есть несколько политических сил, которые они могут поддержать.

Эксперт выразил мнение, что итоги выборов будут зависеть от того, с какими идеями политические силы выйдут к народу. При этом Ю.РУБАН уверен, что победят те силы, которые будут предлагать людям понятные, конкретные предложения по улучшению их жизни, а не дежурные штампы и идеологемы.

Кроме того, Ю.РУБАН сообщил, что в соответствии с опросом, если бы в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы, то за лидера БЮТ, премьер-министр Юлию ТИМОШЕНКО проголосовали бы 19,9% опрошенных, за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА – 16,2%, за нынешнего Президента Виктора ЮЩЕНКО – 11,2%.

Опрос был проведен по квотной выборке, представляющей взрослое население Украины в возрасте старше 18 лет. Опрошено 2013 респондентов во всех областях Украины, Крыму и Киеве. Погрешность выборки составляет 2,3%.