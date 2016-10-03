Посол Нидерландов прибыла "на ковер" в МИД РФ по делу МН17
Посол Королевства Нидерландов в РФ Регина Джонс-Бос прибыла в МИД РФ, куда была вызвана по делу о крушении малазийского Boeing МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Об этом сообщает ТАСС.
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Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Нидерландов будет вызвана "для дополнительного разъяснения причин неприятия в России методов работы совместной следственной группы, уводящих расследование в неверном направлении".
Как сообщал УНИАН, из-за критики Россией результатов расследования Совместной следственной группой по расследованию катастрофы «Боинга» рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс утром в пятницу вызвал посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина.
«Вместо того, чтобы чернить результаты расследования и сеять сомнения, и приняв во внимание убедительные доказательства, Россия должна уважать представленные результаты», – отметил Кундерс.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России. Также в МИД России прокомментировали отчет Объединенной следственной группы о крушении Boeing 777 на Донбассе, назвав "предвзятыми" доказательства о причастности РФ к гибели рейса.
Министерство иностранных дел РФ и Министерство обороны РФ поставили под сомнение профессионализм и независимость результатов расследования. Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.
В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.