Янукович и Мороз избраны сопредседателями координационного совета

Руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Раиса БОГАТЫРЕВА уточнила, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ избраны сопредседателями координационного совета антикризисной коалиции, который будет обеспечивать взаимодействие правительства и парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.БОГАТЫРЕВА сказала журналистам, что «речь идет о координационном совете, опыт существования которого был в предыдущем составе парламента, где поочередно заседание парламентского большинства, а сейчас коалиции, вели представители правительства или в Верховной Раде, или в Кабмине. Также есть люди, которые будут уполномочены отвечать за организацию работы коалиции».

Но вопрос, почему в руководстве рабочих органов антикризисной коалиции нет представителя Коммунистической партии Украины, она ответила, что персональный состав координационного совета будет меняться в зависимости от рассматриваемых вопросов. Но в нем будут представлены представители правительственных и парламентских комитетов. «А что касается сопредседателей – они определены сегодня, и мы поддержали это предложение», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании совета антикризисной коалиции сопредседателями коалиции были избраны премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады А.МОРОЗ, координатором коалиции избрана заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Р.БОГАТЫРЁВА.