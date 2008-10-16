Тимошенко: кризис практически обходит Украину стороной

На сегодняшний день Украина не испытывает серьезных негативных последствий мирового финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«И правительство, и Национальный банк, и все институции страны сегодня абсолютно правильно и логично, последовательно действуют, и на сегодняшний день проявлений мирового финансового кризиса в Украине ни в каких жестких формах не существует», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что в Украине все же есть проблемы в металлургическом комплексе, связанные с падением спроса на металлопрокат.

Но благодаря принятым правительством решениям, сказала премьер, «мы практически сейчас можем эффективно противостоять этому вызову».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что банковская система Украины работает надежно и успешно, а что касается работы «Проминвестбанка», то это, убеждена премьер, «отдельная рейдерская операция», а ни в коем случае не влияние мирового финансового кризиса.

«Все, что касается других составляющих, то вы знаете, что страна функционирует и работает абсолютно нормально. И это связано в том числе и с тем, что Украина не интегрирована в мировые финансовые рынки, и поэтому этот кризис практически обходит Украину стороной», - сказала премьер, подчеркнув, что, вместе с тем, Украина должна проработать все меры для предотвращения негативного влияния мирового кризиса.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, несмотря на финансовый кризис, Украина продолжает демонстрировать достаточно высокие экономические результаты, в том числе рост ВВП.