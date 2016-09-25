Ярославский обсудил ситуацию в экономике с послом США

В пятницу, 23 сентября в рамках VIII Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!", генеральным партнером которого выступает группа DCH, состоялась личная встреча Александра Ярославского с послом Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ярославского.

Так, в ходе встречи обсуждалось состояние отечественной экономики, ситуация в Харьковском регионе, а также перспективы улучшения инвестиционного климата в Украине. Внимание также было направлено на борьбу с коррупцией и прозрачность приватизационных процессов в нашей стране.

После этого Александр Ярославский принял участие в круглом столе, организованном посольством США в Украине. К дискуссии также были привлечены сотрудники экономической миссии посольства и USAID, представители крупных американских корпораций (Shell, Philipp Morris), а также известных инвестфондов (SigmaBleyzer, Horison Capital, Dragon Capital, Empire State Capital Partners).

В ходе обсуждения были подняты вопросы изменения экономической и политической обстановки в Украине, колебания уровня бизнес-рисков и коррупционной составляющей экономики за последние годы.

Для группы DCH поддержка такого рода мероприятий является одним из приоритетов работы. DCH традиционно является партнером ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), на протяжении нескольких лет выступает стратегическим партнером AGROPORT (международного форума по развитию фермерства в Украине), участвует в международных мероприятиях, нацеленных на улучшение инвестиционного имиджа страны.

Как сообщалось ранее, в прошлом году форум "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!", также проходившем на площадке входящего в структуру DCH отеля Premier Palace Hotel Kharkiv, стал одной из крупнейших дискуссионных площадок в вопросах инвестиционных перспектив Украины, собрав под одной крышей более 500 участников из 16 стран мира.