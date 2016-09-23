В АП проинформировали, при каких условиях состоится встреча "нормандской четверки"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ МИД Франции рассказали, когда состоится встреча "нормандской четверки"

«Саммит («нормандской четверки – УНИАН) состоится тогда, когда будут должным образом подготовлены документы, которые будут учитывать прежде всего, в том числе интересы украинской стороны», - заявил Елисеев.

«Продолжается активная работа, в том числе и в разных форматах. Я хотел бы обратить внимание на подписание 21 сентября в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы документа о разведении войск в трех ключевых точках, и это тоже очень важный путь для того, чтобы способствовать дальнейшей деэскалации», - добавил Елисеев.

«Однако нам еще предстоит очень многое сделать, чтобы действительно обеспечить устойчивое прекращение огня и обеспечить выполнение Россией компонентов безопасности Минских договоренностей», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Елисеев заявил о наличии консенсуса относительно проведения следующего саммита «нормандской четверки».

«Все основные параметры выполнения Минских договоренностей – это предмет регулярных контактов президента Украины с канцлером Германии и президентом Франции», - заявил Елисеев.

«Действительно, это правда, у нас есть консенсус относительно необходимости проведения саммита «нормандской четверки» и действительно сейчас проводится активная работа по (его – УНИАН) подготовке», - добавил Елисеев.