В АП проинформировали, при каких условиях состоится встреча "нормандской четверки"
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что встреча "нормандской четверки" состоится тогда, когда будут должным образом подготовлены необходимые документы, которые будут учитывать интересы украинской стороны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.
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«Саммит («нормандской четверки – УНИАН) состоится тогда, когда будут должным образом подготовлены документы, которые будут учитывать прежде всего, в том числе интересы украинской стороны», - заявил Елисеев.
«Продолжается активная работа, в том числе и в разных форматах. Я хотел бы обратить внимание на подписание 21 сентября в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы документа о разведении войск в трех ключевых точках, и это тоже очень важный путь для того, чтобы способствовать дальнейшей деэскалации», - добавил Елисеев.
«Однако нам еще предстоит очень многое сделать, чтобы действительно обеспечить устойчивое прекращение огня и обеспечить выполнение Россией компонентов безопасности Минских договоренностей», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Елисеев заявил о наличии консенсуса относительно проведения следующего саммита «нормандской четверки».
«Все основные параметры выполнения Минских договоренностей – это предмет регулярных контактов президента Украины с канцлером Германии и президентом Франции», - заявил Елисеев.
«Действительно, это правда, у нас есть консенсус относительно необходимости проведения саммита «нормандской четверки» и действительно сейчас проводится активная работа по (его – УНИАН) подготовке», - добавил Елисеев.