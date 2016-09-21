Байден заявил о готовности США предоставить Украине 1 миллиард долларов кредитных гарантий

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Минских договоренностей.

В частности, Петр Порошенко поблагодарил США за ужесточение санкций против России. "Было договорено активизировать дипломатические усилия для прекращения российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

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Президент Порошенко также отметил важность предоставления Украине третьего транша МВФ и подчеркнул решимость продолжать реформы.

"Вице-президент Байден проинформировал о готовности предоставить Украине 1 млрд долларов кредитных гарантий, поскольку Украина выполнила все необходимые условия", - отметили в пресс-службе АП.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в работе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций провел переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Эта встреча между главами двух государств проходила впервые за последние 16 лет.