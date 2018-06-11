Неделя в цифрах

1 млрд долларов в рамках третьего транша МВФ получила Украина. По информации Национального банка, полученные средства будут зачислены на пополнение международных резервов Украины.

1 высокопоставленный чиновник в Украине подал электронную декларацию о доходах, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

2 украинцев – Владимир Жемчугов и Юрий Супрун – были освобождены из плена боевиков, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

2 представителя оппозиции впервые за 20 лет были избраны в белорусский парламент, сообщают иностранные СМИ. Всего на 110 мест в нижней палате парламента претендовали 484 кандидата.

2 крупнейших порносайта - YouPorn и PornHub – были заблокированы Роскомнадзором на территории Российской Федерации, сообщают российские СМИ.

3% роста ВВП прогнозирует Кабинет министров Украины в 2017 году при инфляции 8,1% и безработице в 8,7%.

3 сотрудников полиции были уволены в Николаеве по результатам служебного расследования о бездействии патрульных, не отреагировавших на дебош николаевских мажоров, сообщают украинские СМИ.

12% от общего объема работ по обустройству украинско-российской границы выполнены на сегодняшний день, сообщают в Государственной пограничной службе Украины, отчитываясь о строительстве "Стены" на границе с РФ.

21 мирный житель погиб в Донецкой области с начала 2016 года, сообщил начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. 94 человека получили ранения.

27 стран приняли участие в 23-м Форуме издателей, проходящем во Львове. По прогнозам организаторов, на книжной ярмарке побывают 50 000 посетителей.

80%составляет уровень безработицы на временно оккупированных территориях Донбасса, заявил президент Украины Петр Порошенко.

82% россиян не готовы выходить на улицы в случае проведения акций протеста против падения уровня жизни. 85% не будут принимать участия в акциях протеста, имеющих политический подтекст, говорится в результатах исследования, проведенного российским "Левада-центром".

117 медалей – 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых – завоевали украинские паралимпийцы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

120 обысков провели сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины по делу хищения земли в особо крупных размерах в Харькове, сообщают в ГПУ.

149 граждан Украины получили обвинения в нелегальной контрабанде мигрантами со стороны европейских правоохранителей за 8 месяцев текущего года, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Europol.

150 украинцев были похищены в ходе боевых действий на Донбассе и незаконно вывезены в Россию, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

200 случаев заражения вирусом Зика зафиксировано в Тайланде с начала 2016 году, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

220 тонн боеприпасов для систем залпового огня и САУ Россия перебросила в Дебальцево, сообщают в Министерстве обороны со ссылкой на данные разведки.

1 908 пользователей уже зарегистрированы в системе электронного декларирования, сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

2 000 гривень составит средний размер субсидии на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг в отопительном периоде 2016-2017, заявляют в Минсоцполитики. В неотопительный период средний размер субсидии составляет 200-300 гривень.

9 000 заключенных уже покинули места лишения свободы по так называемому "закону Савченко" с начала 2016 года, сообщают в Национальной полиции Украины. Всего до конца года по этому закону могут выйти 34 000 заключенных.

9 640 человек погибли и 22 431 получили ранения во время конфликта на Донбассе, отмечается в докладе по правам человека миссии Организации Объединенных Наций в Украине.

301 781 человек стали жертвами войны в Сирии, начиная с 2011 года, подсчитали правозащитники, сообщают иностранные СМИ. Из этого числа 86 000 – гражданские лица.

900 000 гривень из городского бюджета выделили власти Киева на организацию фестиваля современного искусства Гогольfest, сообщают в КГГА.

1 800 000 человек в Украине могут быть безработными, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, ссылаясь на методологию Международной организации труда. Официально на учете в службе занятости сегодня числится около 400 000 безработных.

1 862 900 мусульман совершили Хадж (паломничество) в Мекку в 2016 году, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на статистическое управление Саудовской Аравии.

135 000 000 гривень из Государственного фонда регионального развития Кабмин выделил на ремонт объектов дорожной инфраструктуры Донбасса, сообщают в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

4 000 000 000 гривень может составить специальный фонд энергоэффективности, который планируют создать в Кабмине. В правительстве считают, что это позволит Украине профинансировать рост собственной добычи природного газа и через 4-5 лет выйти на полную энергонезависимость.

129 000 000 000 гривень составит оборонный бюджет Украины на 2017 год, сообщают в Совете национальной безопасности и обороны по результатам рассмотрения проекта госбюджета, подготовленного правительством.

Маргарита Андреева