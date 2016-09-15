Во Львове стартовал 23-й Форум издателей, в котором принимают участие представители из 27 стран

Во Львове сегодня начался XXIII Форум издателей, участниками которого являются представители из 27 стран мира.

Читайте такжеПоявилась программа Форума издателей во Львове

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы прогнозируют, что на книжной ярмарке, которая продлится до 18 сентября, побывают 50 тысяч посетителей.

Как отметила во время пресс-конференции президент общественной организации «Форум издателей» Александра Коваль, в программе нынешнего форума состоится 1259 событий, зарегистрировались почти тысяча участников, из них 505 авторов, переводчиков, литературоведов, музыкантов, художников, общественных деятелей. В работе форума принимают участие представители 321 издательства, а участники форума прибыли из 27 стран мира: Австрии, Беларуси, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Израиля, Италии, Канады, Каталонии (Испания), Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, ЮАР, Перу, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

В рамках форума, помимо традиционной книжной ярмарки и вручения премии «Лучшая книга Форума 2016», также состоится Львовский международный литературный фестиваль. Впервые на форуме работает отдельная площадка с литературой для незрячих, напечатанной шрифтом Брайля.

Почетный гость Форума издателей во Львове писатель, диссидент, один из основателей Литовской Хельсинкской группы, профессор славянских языков и литератур в Йельском университете (США) Томас Венцлова.