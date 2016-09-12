Лишь один высокопоставленный чиновник подал электронную декларацию – глава НАПК

Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава НАПК Наталья Корчак.

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"Большинство декларантов – начальники и заместители отделов, руководители аппаратов, судьи и прокуроры...Единственным, кто сейчас публично отчитался о своих доходах, является заместитель министра энергетики и угольной промышленности", - говорится в сообщении.

По ее словам, в реестре до сих пор отсутствуют декларации высокопоставленных чиновников – президента Украины, главы правительства, народных депутатов, министров.

Также, согласно сообщению, в реестре зафиксирована информация об изменениях в имущественном состоянии одного из депутатов Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны будут подать чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссий и Антимонопольного комитета, председатели Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории "А" или "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.

Внедрение электронного декларирования является одним из условий предоставления Украине безвизового режима с ЕС и кредитов МВФ.