За 8 месяцев из-за боевых действий погиб 21 мирный житель Донетчины, 94 ранены - полиция

Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"За этот период в результате боевых действий погиб 21 мирный житель, 94 человека получили ранения", - написал он.

При этом, по данным полиции, за 8 месяцев этого года в Донецкой области произошло снижение количества уголовных правонарушений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений.

Читайте такжеНа линии разграничения тяжело ранен пожилой мужчина, вышедший на свой огород"Даже несмотря на то, что в эти цифры попадают заявления о преступлениях, совершенных на оккупированной боевиками "ДНР" территории Донецкой области. 2015 год - 21 666 (-868 в 2016 году), в том числе тяжких и особо тяжких - 7388 (-1657)", - проинформировал Аброськин.

В частности, по данным полиции, из 122 убийств общеуголовной направленности было раскрыто 101.

Также в этом году задокументирована преступную деятельность 9 организованных преступных группировок. Все 9 уголовных производств уже направлены в суд.

322 участникам незаконных вооруженных формирований и их пособникам сообщено о подозрении по ст.256, 258-3, 260, 294 УК Украины. Установлено местонахождение и задержано 195 лиц, 129 - объявлены в розыск.

Читайте такжеЖительница Марьинки получила осколочное ранение в собственном двореЗарегистрировано 856 фактов изъятия из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Изъято огнестрельного оружия - 129 единиц, боеприпасов - 473 634 штук, взрывчатых веществ - 60,02 килограмма, а также 95,82 килограмма наркотических средств.

Как отметил глава главка полиции, снижение уровня криминогенности по области является результатом "совместной работы полиции, Нацгвардии, СБУ и подразделений ВСУ".