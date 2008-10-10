Российский политолог: Кремль разочарован Януковичем

Кремль разочаровался в сотрудничестве с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал российский политолог, директор Института национальной стратегии Станислав БЕЛКОВСКИЙ.

«Кремль разочаровался в нем. Янукович, с точки зрения Кремля, показал себя слабым политиком. В 2004 году он не смог удержать победу, которая была у него в руках. Позже он не выполнил своих обязательств, став премьером во второй раз. И последнее: он пошел на досрочные выборы в 2007 году, хотя для этого не было четких правовых оснований», - сказал С.БЕЛКОВСКИЙ.

Кроме того, по словам политолога, для Кремля стало очевидным, что пророссийская риторика В.ЯНУКОВИЧА предназначена лишь для электората, а в глубине души он в целом является прозападным политиком как и вся политическая элита Украины.

«ЯНУКОВИЧ воспринимается как «лузер», а ТИМОШЕНКО – как неизбежный победитель, который так или иначе придет к власти в Украине – с кремлевской поддержкой, или без. Так что лучше оказать ей поддержку, чтобы у Кремля тоже был пакет акций в этом предприятии, хотя, конечно, не контрольный», - отметил С.БЕЛКОВСКИЙ.

По его мнению, у Кремля есть задача «по уничтожению» Виктора ЮЩЕНКО, основанная на субъективной ненависти российского руководства к Президенту Украины. «Эффективно уничтожить В.ЮЩЕНКО может только Ю.ТИМОШЕНКО. В.ЯНУКОВИЧ же всегда был склонен к соглашательству и компромиссам с В.ЮЩЕНКО, что Кремлю традиционно не нравилось», - сказал российский политолог.

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