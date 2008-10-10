Янукович: досрочные выборы могут положить конец хаосу

Лидер Партии регионов Виктор Янукович уверен, что досрочные выборы могут положить конец хаосу в стране.

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер Live" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

"Страна не может так жить дальше. Мы должны положить конец тому хаосу, который существует в стране. Конец ему может положить только народ, высказав свою точку зрения на этих выборах", - отметил Янукович.

На уточняющий вопрос, поддерживает ли он проведение досрочных парламентских выборов 7 декабря, лидер Партии регионов сказал: "Я уверен, что другого пути у нас нет".

"Мы должны возвратить страну к нормальной жизни. Мы должны строить эффективную внешнюю политику, и вернуть доверие наших партнеров в мире", - пояснил Янукович.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в 2007 году досрочные выборы дестабилизировали ситуацию в стране. Разница тогдашней ситуации и сегодняшней, по словам Януковича, состоит в отсутствии сегодня стабильной коалиции и стабильной власти.

Украинская правда