Порошенко надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны США после президентских выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Читайте такжеПорошенко: санкции – это единственный механизм удержать Путина за столом переговоров

«Я верю в американский народ, демократическая страна не может игнорировать мнение своего народа. Я буду иметь встречу с президентом Обамой, и я попросил о встрече с обоими кандидатами в президенты США) - один из кандидатов уже согласился, это была Хиллари Клинтон, мы дальше надеемся на подтверждение от господина Трампа», - проинформировал глава государства.

«Я думаю, что мы имеем достаточно аргументов для того, чтобы их мотивировать для поддержки Украины», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 18-21 сентября президент Украины осуществит визит в США, где выступит на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.