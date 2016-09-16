Порошенко надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны США после президентских выборов
Президент Украины Петр Порошенко надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны США после президентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
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«Я верю в американский народ, демократическая страна не может игнорировать мнение своего народа. Я буду иметь встречу с президентом Обамой, и я попросил о встрече с обоими кандидатами в президенты США) - один из кандидатов уже согласился, это была Хиллари Клинтон, мы дальше надеемся на подтверждение от господина Трампа», - проинформировал глава государства.
«Я думаю, что мы имеем достаточно аргументов для того, чтобы их мотивировать для поддержки Украины», - добавил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 18-21 сентября президент Украины осуществит визит в США, где выступит на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.