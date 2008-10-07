Депутаты Черновецкого отказались увеличить компенсации за хлеб до 50 грн

Постоянная комиссия Киеврады по вопросам здравоохранения и социальной защиты под председательством депутата Киеврады Аллы Шлапак (Блок Леонида Черновецкого) отказалась увеличить компенсации на хлеб для социально незащищенных слоев населения до 50 гривен. Об этом заявил депутат Киеврады, один из лидеров блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

Ежемесячная адресная материальная помощь, которая компенсирует подорожание хлеба для малообеспеченных слоев населения, составляет сейчас 15 гривен на месяц.

Такой размер помощи рассчитывался исходя из среднего потребления хлеба и хлебобулочных изделий на лицо. «Но по данным Госкомстата Украины, удельный вес потребления хлеба в малообеспеченных семьях втрое выше, чем в обеспеченных, - отметил Дмитрий Андриевский. – Потому мы предлагали втрое увеличить эту компенсацию – до 50 гривен».

«Считаем, что для социально незащищенных людей – пенсионеров, студентов такая компенсация пригодилась бы, - заметил политик. – Но, к сожалению, профильная комиссия в Киевраде, в которой большинство имеют депутаты Блока Черновецкого считают, что людям хватит и 15 гривен».

Однако председатель Украинской крестьянской демократической партии не оставляет надежды помочь малообеспеченным.

«Невзирая на негативный вывод комиссии, я буду настаивать на рассмотрении этого вопроса в сессионном зале. В условиях кризиса городская власть должна сделать все, чтобы максимально защитить социально уязвимые слои населения – пенсионеров, учеников, студентов и школьников», - подчеркнул Андриевский.

Дмитрий Андриевский является депутатом Киеврады от блока Виталия Кличко и Председателем Украинской крестьянской демократической партии