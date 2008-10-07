Тимошенко говорит, что не раз просила Ющенко о встрече, но он отказывал

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что неоднократно инициировала проведение личной встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, однако эти предложения были безрезультатными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

“Я много раз инициировала такую встречу, но, к сожалению, Президент считает, что такие встречи не должны происходить”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что фракция БЮТ выполнила все условия, которые были выдвинуты В.ЮЩЕНКО для возобновления деятельности демократической коалиции.

“Фракция выполнила все ультиматумы Президента без исключения. После этого мы уже больше ничего не можем сделать для того, чтобы Президент дал команду части своей фракции создать коалицию”, - добавила она.