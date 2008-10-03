Тимошенко считает, что Ющенко сам спровоцировал Путина на «мазурика»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сам спровоцировал резкие высказывания премьер-министра России Владимира ПУТИНА, позволив себе аналогичный тон заявлений в зарубежных визитах в адрес правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя высказывание В.ПУТИНА, сделанное в связи с проблемой вылета правительственной делегации Украины в Москву 2 октября.

«Все высшие должностные лица на своих пресс-конференциях, во время своих публичных выступлений и в повседневной политической жизни должны придерживаться этики поведения. Но в то же время лидер каждого государства имеет право на свободу высказываний. Мне тоже не нравится, когда на мировой арене Президент Украины называет премьер-министра предателем национальных интересов, рукой Москвы… Может Президент Украины сам выйдет со своих пресс-конференций, когда он такое говорит, для того, чтобы не унижать честь и достоинство Украины? Когда сам политик задает такой тон, когда на мировой арене можно употреблять грубые высказывания, обижать своих партнеров или оппонентов, он сам открывает путь для такого же обращения с собой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр отметила, что сожалеет о том, что В.ПУТИН позволил себе такое высказывание. «Я считаю, что таких вещей допускать нельзя», - подчеркнула она.

Справка УНИАН. Вчера, 2 октября, самолет Президента Виктора ЮЩЕНКО, на котором он должен был лететь во Львов, осуществил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь".

По словам пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ, посадка произошла из-за технических неисправностей самолета. Президент пересел на резервный самолет Ил-62 и отправился во Львов с рабочей поездкой.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент вылетел во Львов на самолете, который предназначался для ее полета в Москву. В столицу России премьер отправилась чартерным авиарейсом.

В то же время в Секретариате Президента опровергли заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что В.ЮЩЕНКО якобы забрал у нее самолет.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, комментируя этот инцидент, сказал: "Мазурик какой-то утащил самолет".