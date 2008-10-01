Тимошенко ждет новых условий НУ-НС - она их примет, закрыв глаза

БЮТ принимает все ультимативные условия НУ-НС для создания коалиции «трех».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Все условия, все ультиматумы, выкручивание рук, которые предложила "Наша Украина – Народная самооборона", а скорее Вячеслав КИРИЛЕНКО, потому что депутаты НУ-НС просто без условий хотят возобновления коалиции, но ультиматумы мы принимаем для того, чтобы при любых обстоятельствах не дать оснований для уничтожения демократической коалиции, (не дать оснований) предать Украину и повести страну на досрочные выборы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время премьер подчеркнула, что БЮТ не соглашается с ультиматумами НУ-НС. «Мы не соглашаемся, мы просто их принимаем ради сохранения демократической коалиции и стратегического курса Украины. Мы проголосуем все, что они требуют, потому что намного важнее сегодня во всех политических противоречиях Украина, ее стабильность, ее процветание и ее стратегический европейский курс», - пояснила она.

Между тем, Ю.ТИМОШЕНКО предположила, что после принятия БЮТ условий НУ-НС руководитель фракции НУ-НС В.КИРИЛЕНКО озвучит новые условия.

«Я знаю, что для того, чтобы не создать демократическую коалицию в усиленном варианте с Блоком Литвина, будут каждый день Президентом Украины выдвигаться новые ультиматумы. Озвучивать их будет В.КИРИЛЕНКО. Но я заранее говорю, что все их ультиматумы мы, закрыв глаза, будем принимать, чтобы сохранить стратегический курс, демократическую коалицию и не допустить такого хаоса в стране, как досрочные выборы», - подчеркнула глава правительства.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО считает, что парламент может проголосовать резолюцию об отношении к конфликту в Грузии, в основу которой будет положено заявление саммита Украина – ЕС, под которым свою подпись поставил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Мы целиком и полностью разделяем это заявление, готовы его проголосовать в парламенте и его ключевые тезисы, которые касаются целостности территории Грузии, определения позиций каждой страны в этом конфликте. И именно этот вариант мы будем поддерживать», - заявила она.

«Я убеждена, что когда мы примем эти ультиматумы, то Президент выдвинет новые ультиматумы, которые касаются, например, монголо-татарского ига или чего-то еще. Я хочу сразу предупредить – мы продемонстрируем стране, кто хочет демократической коалиции, а кто нет», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.