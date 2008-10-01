Кабмин одобрил директивы на переговоры с Путиным

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил директивы для проведения газовых переговоров с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он подчеркнул, что в ходе обсуждения вопроса высказал ряд замечаний в рамках рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны.

“Премьер-министр дала указание учесть все эти замечания. Если все будет учтено, - а премьер-министр несколько раз подчеркнула необходимость иметь единую позицию украинской стороны на таких переговорах, что полностью совпадает с позицией Президента, высказанной на СНБО, - то мы выйдем на переговоры с единой позицией”, - подчеркнул О.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 29 сентября выразила надежду, что ей удастся на этой неделе посетить Москву для подписания всех необходимых документов относительно дальнейших поставок газа в Украину. Вместе с тем, она отметила, что рассчитывает на подписание этих документов до рассмотрения проекта госбюджета на 2009 год в первом чтении, которое назначено на 21 октября.

В свою очередь, пресс-служба Кабмина сообщила, что 2 октября в Москве планируется встреча глав правительств Украины и Российской Федерации, а также переговоры правительственных делегаций относительно подготовки к заключению долгосрочного соглашения о поставках природного газа.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует, чтобы правительство немедленно начало официальные переговоры с Российской Федерацией относительно формирования цены на газ на 2009 год.

В Секретариате Президента считают, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО посетит Москву для получения «политического благословения».

30 сентября источник в правительстве Украины сообщил, что в ходе визита 2 октября Ю.ТИМОШЕНКО в Москву подписание каких-либо документов о поставках природного газа в Украину не планируется.