Климкин назвал выборы в Госдуму РФ в Крыму нелегитимными
16:21, 30 августа 2016Политика
718 0
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал проведение Россией выборов на участках в оккупированном Крыму нелегитимным.
REUTERS
Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Я считаю выборы в России нелегитимными, потому что они происходят на территории оккупированного Крыма», - сказал Климкин.
Читайте такжеДжемилев рассказал, как Путин пытался его "завербовать"
«Причем, эти выборы не являются легитимными ни в политическом, ни в правовом смысле», - добавил министр.
Как известно, в России 18 сентября пройдут выборы в Госдуму.
Как сообщал УНИАН, ранее в МИД Украины выразили протест по поводу намерения исполкома СНГ направить наблюдателей на «выборы» в оккупированном Крыму.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter