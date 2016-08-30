Климкин назвал выборы в Госдуму РФ в Крыму нелегитимными

Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю выборы в России нелегитимными, потому что они происходят на территории оккупированного Крыма», - сказал Климкин.

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«Причем, эти выборы не являются легитимными ни в политическом, ни в правовом смысле», - добавил министр.

Как известно, в России 18 сентября пройдут выборы в Госдуму.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД Украины выразили протест по поводу намерения исполкома СНГ направить наблюдателей на «выборы» в оккупированном Крыму.