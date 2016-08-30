Яценюк – первокурсникам Черновицкого университета: я убежден в успехе нашей страны, выбирайте самые высокие цели

Как сообщает пресс-служба «Народного фронта», также в церемонии приняла участие также министр образования и науки Украины, представитель НФ Лилия Гриневич.

Яценюк отметил, что 25 лет назад так же был посвящен в студенты Черновицкого университета.

«25 лет назад – это именно тогда, когда украинское государство возобновило свою независимость. Империя зла рухнула, Советский Союз распался. И мы тогда, как молодое поколение, и наши родители шаг за шагом двигали вперед украинскую независимость».

«Мало кто представлял, что потомки советского режима остались в Кремле. И российская недоимперия будет делать все, чтобы уничтожить нашу молодую, но сильную державу», - сказал он.

Яценюк также упомянул о параде к 25-летию украинской независимости: «Новая техника, новое вооружение, построена новая армия, Национальная гвардия, новая украинская полиция, сохранены рабочие места, профинансированный бюджет, - это нам удалось сделать даже несмотря на российскую военную агрессию. И самое важное новое - это не танки и не вооружение. Это глаза - глаза украинских воинов и граждан, которые гордятся тем, что являются гражданами государства, которая единственная в Европе, сдержавшая российскую военную армаду».

«Да, мы в состоянии войны. И каждый из нас должен делать все для того, чтобы эта война стала победной», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Эта война – это про свободу и независимость нашей страны и каждого человека. Эти молодые люди, которые сегодня здесь, получили реальный шанс - они следующие 25 лет будут дальше строить страну», - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что убежден в успехе нашей страны: «Но успех страны зависит в первую очередь от каждого человека».

Он обратился к первокурсникам: «Ставьте высокие цели - границ нет. Какую цель вы для себя поставите, вы добьетесь. И вами будут гордиться ваши родители, наши преподаватели, наш родной город Черновцы и вся страна. Потому что высшая ценность – это человек».

Лидер «Народного фронта» пожелал студентам уверенности в себе: «Жизнь очень непростая. Если вы думаете, что это ровная нива – нет. Жизнь – это вечное соревнование и вечная борьба. Для того, чтобы прийти к победе, нужно пережить несколько поражений, нужно будет упасть. Но после каждого падения вы должны вставать и идти дальше. Идти и побеждать».

«Пусть Бог хранит Украину, украинское войско, нашу семью, наш город и наш университет», - сказал Яценюк.