Луценко о деле по российской агрессии: насчитывает 800 томов

Об этом генпрокурор написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Информацию о ходе расследования и перспективах привлечения виновных к уголовной ответственности доложу на заседании комитета ВР по вопросам безопасности и обороны 7 сентября", - заявил Луценко.

Как напомнил генпрокурор, Главной военной прокуратурой с сентября 2014 года осуществляется досудебное расследование по факту развязывания и ведения представителями власти Российской Федерации и должностными лицами Вооруженных сил РФ по сговору с террористическими группировками агрессивной войны с Украиной.

Следствием охвачен весь период агрессии с февраля 2014 года (оккупация полуострова Крым, проведение антитеррористической операции на востоке страны).

Луценко утверждает, что объем материалов уголовного дела составляет более 800 томов (из них 350 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно"). Также уже допрошено более 1400 пострадавших, более 2000 свидетелей, проведено более 1800 судебных экспертиз. Добыто более 100 000 единиц вещественных доказательств.

"Учитывая необходимость специальных знаний относительно применения сил и средств во время боевых операций, Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины проведена уникальная судебная комиссионная военная экспертиза, которая длилась почти год с привлечением 31 ведущего эксперта и специалиста, в том числе из Министерства обороны Украины, Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, среди которых 10 генералов, имеющих значительный опыт руководства военными формированиями на всех уровнях, а также главного редактора интернет-издания "Цензор.нет" Бутусова Ю.Е. (представитель общественности, пользующийся бесспорным авторитетом и доверием общества)", - заявил Луценко.

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Также он сказал, что экспертизой исследовано 3600 боевых и других документов, которые дали возможность проанализировать причины значительных потерь украинской армии.

Как сообщал УНИАН, 8 августа ГПУ сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ.

"Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности, мира и международного правопорядка... 18 лицам из числа представителей власти и руководства вооруженных сил РФ. Среди которых: советник президента РФ, бывший полномочный представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе", министр обороны РФ и два его заместителя и еще 10 генералов из числа высшего командного состава ВС РФ", - заявил Луценко на брифинге, который состоялся 22 августа.