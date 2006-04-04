Политики и социологи спрогнозируют будущее. Круглый стол ”Украина после выборов...”

22:51, 04 апреля 2006
Политика
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Круглый стол на тему:  «Украина после выборов: продолжение демократических изменений?». Организаторы - Институт политики и Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине. К участию приглашены: Николай Томенко, народные депутаты Украины Николай Баграев, Николай Рудьковский, Михаил Поживанов, Владимир Филенко; представители политических партий; ведущие социологи, политологи и политические эксперты – Ирина Бекешкина, Алексей Гарань, Александр Дергачев,  Игорь Попов и другие (Пресс-центр ЛИГАБизнесИнформ, ул. Шамрыло, 23).

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