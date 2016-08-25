Россия хочет сделать Украину частью своей "империи" - Порошенко

Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Цель Путина - попытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. Им не нужны Донецк или Луганск. Они хотят, чтобы вся Украина была частью российской империи. Они хотят дестабилизировать ситуацию с безопасностью в всем мире", - заявил Порошенко.

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"Это абсолютно такая же ситуация, как российской бомбардировки в Алеппо. У них есть лишь одна цель – современный мир должен быть менее стабильным, менее безопасным", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что за последние две недели на Донбассе в результате обстрелов пророссийских боевиков погибли 13 украинских военных, 91 – получили ранения.

Также, Порошенко затронул вопрос взаимоотношений Украины и США, выразив надежду, что они не изменятся в худшую сторону независимо от результата предстоящих осенью выборов президента Соединенных штатов.

"Я не сомневаюсь, что мы будем иметь поддержку обеих партий после президентских выборов и я рассчитываю на ответственный выбор американского народа, независимо от того, кто победит, республиканец или демократ", - отметил президент.