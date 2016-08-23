Обама поздравил украинцев с Днем Независимости, вспомнил о путинской агрессии
Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама поздравил президента Украины Петра Порошенко и украинский народ по случаю 25-й годовщины Независимости.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы украинского государства.
«От имени народа Соединенных Штатов Америки я выражаю самые теплые поздравления Вам и народу Украины по случаю 25-й годовщины Независимости, которую вы будете отмечать 24 августа. Этот день является особенно важным в свете угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины, которая возникла в результате российской агрессии на востоке Украины и попытки аннексии Крыма», - говорится в поздравлении.
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Также Обама заверил, что США остаются преданными своим обязательствам быть рядом с Украиной в то время, когда украинцы противостоят российской агрессии.
«Хочу заверить, что США будут продолжать поддерживать вас в ваших стремлениях приблизить мирное, процветающее, европейское будущее для всех украинцев», - подчеркнул он.