Представитель Блока Литвина оставил переговоры о коалиции

Народный депутат, член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ считает, что в переговорах о создании нового формата коалиции произошли определенные сдвиги.

Об этом он заявил сегодня журналистам.

“Во всяком случае, тональность и содержание разговора достаточно конструктивными”, - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, во время переговоров он обнародовал позицию фракции Блока Литвина, которая заключается в готовности принимать участие в консультациях.

О.ЗАРУБИНСКИЙ объяснил, что он ушел первым с переговоров для того, чтобы дать возможность БЮТ и НУ-НС, которые “работали последние месяцы на политическое уничтожение друг друга, самим разобраться”.

Представитель Блока Литвина также заметил, что во время переговоров он не почувствовал от представителей ни одной из политических сил жесткого настроя на досрочные выборы. “По крайней мере, сегодня мы определились, с чего начинать, и определили алгоритм действий”, - сказал депутат.