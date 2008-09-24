Блок Литвина назвал свои принципы государственного суверенитета

Блок Владимира Литвина готов рассмотреть предложения относительно принципов формирования новой коалиции, которые "вносятся фракциями (парламентскими - УНИАН), а не отдельными их составляющими".

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении от имени председателя блока депутатской фракции “Блок Литвина” в Верховной Раде Владимира ЛИТВИНА в ответ на обращение председателя партии “Народный Союз Наша Украина” Вячеслава КИРИЛЕНКО относительно программных принципов новой парламентской коалиции, предложенных НСНУ.

Как отмечается в документе, "считаем возможным и нужным рассматривать предложения относительно принципов формирования новой коалиции, которые вносятся фракциями, а не отдельными их составляющими".

Кроме того, "если ответственно вести диалог относительно формирования новой коалиции, то следует говорить о задачах ее дальнейшей деятельности, а не акцентировать внимание на проблемах предыдущей коалиции", считают во фракции Блока Литвина.

В то же время члены фракции, "уважая политическую линию партии НСНУ", высказывают свои мнения относительно ее виденья защиты государственного суверенитета Украины:

- Украина неуклонно придерживается норм международного права, в частности принципа территориальной целостности государств – без каких-либо исключений;

- Украина разделяет план «Саркози-Медведева» по урегулированию кавказского конфликта;

- вопрос условий пребывания Черноморского флота на территории Украины регулируется двусторонними межправительственными соглашениями;

- после завершения пребывания ЧФ на территории Украины не допускается расположение в ней иностранных военных баз;

- вхождение Украины в международные военно-политические союзы исключительно по результатам всеукраинского референдума.

Вместе с тем во фракции Блока Литвина считают целесообразным для защиты демократии в Украине полностью отменить институт неприкосновенности высокопоставленных должностных лиц, произвести полную инвентаризацию земель в Украине и кадастровую оценку земель, создать Государственный земельный банк.

Кроме того, в заявлении говорится, что "другие предложения, инициированные партией, не вызывают принципиальных возражений, однако требуют конкретизации относительно механизмов и сроков реализации".

"Фракция настроена на продолжение диалога, согласования принципов деятельности новой коалиции, которые бы не разъединяли, а консолидировали Украину", - подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября на заседании Согласительного совета ВР лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” В.КИРИЛЕНКО передал фракциям Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина программные принципы формирования новой коалиции.