Донецкий губернатор: взорвавшуюся шахту «можно и нужно» восстановить

Председатель Донецкой областной госадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО считает, что енакиевскую шахту имени Карла Маркса, где 8 июня произошел взрыв, «можно и нужно» восстановить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

В.ЛОГВИНЕНКО отметил, что на его последней встрече с министром угольной промышленности Украины Виктором ПОЛТАВЦОМ «министр уверенно сказал, что эту шахту надо восстанавливать». «И моя позиция, что эту шахту можно восстановить и нужно восстановить», - подчеркнул губернатор и пояснил: «Во-первых, углем мы не так и богаты, но есть еще и моральная сторона – это достать людей на поверхность и похоронить».

В.ЛОГВИНЕНКО напомнил, что трое горняков во время аварии, по прогнозам специалистов, находились непосредственно в забое (двое – в забое и один - между забоем и шахтным стволом – УНИАН), и поэтому для того, чтобы обнаружить их тела, необходимо восстановить шахтный ствол и расчистить горную массу.

«Если такая позиция остается, то ничего другого не остается, как добавить финансовых ресурсов и запустить шахту, - сказал губернатор. - Потому что основные капитальные вложения в восстановление лежат в стволе, и в водоотливе (в восстановлении нормальной работы шахтного ствола и системы водоотлива – УНИАН)».

Справка УНИАН. 8 июня 2008 года на шахте им. Карла Маркса в Енакиево произошел взрыв, в результате которого были разрушены надземные строения шахты. От взрывной волны на поверхности пострадали 5 человек. В момент аварии под землей находились 37 человек, из которых 24 были спасены и один горняк был поднят без признаков жизни. Во время взрыва сорвалась и упала в нижнюю часть шахтного ствола клеть, в которой находились, по оценкам специалистов, 9 горняков.