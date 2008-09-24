Ющенко: Тимошенко и Медведчук – это первые партнеры сегодня

Об этом Президент Виктор Ющенко заявил во время встречи с представителями Атлантического Совета в Нью-Йорке.

По словам Президента, Тимошенко «еще в мае начала конституционный процесс – внесение изменений и дополнений в Конституцию».

И этот документ не был подписан в Украине. «При участии Медведчука документ был имплементирован блоку Юлии Тимошенко и лично премьер-министру», - заявил руководитель Украины.

Ющенко утверждает, что «Тимошенко и Медведчук – это первые партнеры в украинской политике сегодня. Это - первые партнеры, это – первая корреспондентская пара. И не сейчас, и не месяц, и не два».

Президент рассказал и о таком: «Только я подал кандидатуру Тимошенко в парламент, я дважды подавал, чтобы ее выбрали, а она на следующий день заходит ко мне, чтобы я назначил Медведчука специальным полномочным послом в Россию, либо вице-премьером. На что я категорически сказал, что этого человека не будет в украинской власти никогда», - заявил Президент.

В свое время в Украине велись разговоры о том, что Виктор Медведчук может стать послом Украины в России.

Радио «Свобода»