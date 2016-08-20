МИД требует допустить в оккупированный Крым международных наблюдателей за правами человека

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Издевательства оккупантов над крымскими татарами продолжается. Главная их цель - запугать, сломать, выдавить из Крыма", - подчеркнула Беца.

Она напомнила о ситуации с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым, в отношении которого так называемая "прокуратура Крыма" возбудила "уголовное дело" как против "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".

Читайте такжеУкраина пожаловалась ООН на визит Путина в Крым

Кроме того, спикер подчеркнула: "Требуем от оккупационной власти предоставить доступ международным правозащитным организациям в АРК для мониторинга прав человека".

При этом она добавила хэштег #SaveCrimeanTatars ("Спасите крымских татар").

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая.

Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа". "В марте 2016 года гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет", - заявила Поклонская.

Читайте такжеАдвокат Умерова Фейгин отрицает, что ему ограничили выезд из РФ из-за пианино

Умеров находится на подписке о невыезде из оккупированного Крыма.

11 августа так называемый "суд" в Симферополе удовлетворил ходатайство "следователя" доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и "скорая" забрала его в больницу.

16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.

19 августа дочь Умерова сообщила, что к отцу в психиатрическую больницу допустили родственников и адвокатов.

Читайте такжеАдвокат Умерова Полозов: пребывание в СИЗО Крыма можно приравнять к пыткам

По данным Крымскотатарского ресурсного центра, в первом полугодии 2016 года на территории оккупированного Крыма было зафиксировано 112 незаконных допросов, 91 обыск, 21 арест, 102 задержания, 15 нарушений прав на свободу передвижений, 20 нарушений прав на свободу религии и убеждений, 7 нарушений прав на свободу мирных собраний, 14 нарушений прав на свободу мысли и свободу выражения, а также 25 нарушений прав меньшинств и коренных народов.