В Конгрессе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине летального оружия - сенатор
В Сенате США (верхняя палата Конгресса) в настоящее время нет консенсуса относительно предоставления Украине летального вооружения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сенатор США от Демократической партии Кристофер Кунс, который посещает Украину во главе делегации американских конгрессменов, заявил сегодня журналистам в Киеве.
"Я буду говорить от себя. Я слышал во время этого визита несколько искренних и серьезных запросов об усилении помощи Соединенных Штатов Украине одновременно по оборонной, вещевой помощи, снаряжению, но также и относительно вооружения. И я собираюсь рассмотреть этот (вопрос) серьезно", - сказал Кунс.
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В то же время он заявил, что "не думает, что в Сенате существует консенсус относительно этого на данный момент".
"Администрация Обамы была против предоставления Украине летальной (оружия) помощи из-за опасений относительно ослабления совместного обязательства с нашими европейскими союзниками в вопросе жестких санкций", - подчеркнул Кунс.
В связи с этим сенатор отметил, что для Соединенных Штатов важно сохранять сильный и единый фронт с европейскими союзниками, но также и в равной степени, если не важнее, сохранить независимость Украины в условиях российской агрессии.
В свою очередь член Палаты представителей США от Республиканской партии Чарльз Дент напомнил, что ранее Конгресс разрешил президенту Бараку Обаме предоставить Украине помощь в виде летального оружия.
"Я поддержал эту позицию. Я знаю, что многие члены Палаты представителей поддержали эту позицию, но очевидно, что другие, в Европе, и в нынешней Администрации (президента США), они занимали иную позицию по этому поводу", - сказал Дент.
При этом, по его убеждению, многие члены Конгресса и сейчас поддержали бы решение о предоставлении Украине летального вооружения для защиты страны.