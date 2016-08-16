В Конгрессе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине летального оружия - сенатор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сенатор США от Демократической партии Кристофер Кунс, который посещает Украину во главе делегации американских конгрессменов, заявил сегодня журналистам в Киеве.

"Я буду говорить от себя. Я слышал во время этого визита несколько искренних и серьезных запросов об усилении помощи Соединенных Штатов Украине одновременно по оборонной, вещевой помощи, снаряжению, но также и относительно вооружения. И я собираюсь рассмотреть этот (вопрос) серьезно", - сказал Кунс.

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В то же время он заявил, что "не думает, что в Сенате существует консенсус относительно этого на данный момент".

"Администрация Обамы была против предоставления Украине летальной (оружия) помощи из-за опасений относительно ослабления совместного обязательства с нашими европейскими союзниками в вопросе жестких санкций", - подчеркнул Кунс.

В связи с этим сенатор отметил, что для Соединенных Штатов важно сохранять сильный и единый фронт с европейскими союзниками, но также и в равной степени, если не важнее, сохранить независимость Украины в условиях российской агрессии.

В свою очередь член Палаты представителей США от Республиканской партии Чарльз Дент напомнил, что ранее Конгресс разрешил президенту Бараку Обаме предоставить Украине помощь в виде летального оружия.

"Я поддержал эту позицию. Я знаю, что многие члены Палаты представителей поддержали эту позицию, но очевидно, что другие, в Европе, и в нынешней Администрации (президента США), они занимали иную позицию по этому поводу", - сказал Дент.

При этом, по его убеждению, многие члены Конгресса и сейчас поддержали бы решение о предоставлении Украине летального вооружения для защиты страны.