Тимошенко о заявлении Ющенко: это безумие уже

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет неадекватной реакцию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на ситуацию относительно развала коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня журналистам, комментируя заявление В.ЮЩЕНКО о ее измене.

«Это безумие уже, поэтому комментировать это даже как-то неудобно. Я думаю, что здесь итог простой – полная неадекватность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также опровергла заявление В.ЮЩЕНКО о том, что якобы БЮТ не передавал НУ-НС предложения о возобновлении демократической коалиции.

«Во-первых, я помню, что почти 50 пресс-конференций провела и сказала о том, что мы в демократической коалиции, и что Президент и его команда обязаны вернуться, так как мы там остаемся без каких-либо требований и ультиматумов», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что поддерживает инициативу о формировании коалиции в составе БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

«Если нужно еще раз это повторить, я еще раз это повторяю. Но мне кажется, что человек, который сегодня является Президентом страны, просто ищет причины, почему не возвращаться в демократическую коалицию, а не работает на страну», - объяснила она.

Глава правительства также считает, что Президент своей политикой разрушает страну и четкую европейскую стратегию.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября депутаты БЮТ вместе с депутатами из Партии регионов и КПУ приняли законопроекты, которые, в частности, ограничивают власть Президента, и не проголосовали за резолюцию НУ-НС, касающуюся Грузии.

В блоке «Наша Украина – Народная самооборона» такие действия БЮТ назвали предательством и приняли решение о выходе из коалиции.

16 сентября в ВР было официально объявлено о прекращении существования демократической коалиции.

Вчера, 20 сентября, в перерыве заседания Политсовета «Народного Союза Наша Украина» В.ЮЩЕНКО сказал, что «Наша Украина» не получала от БЮТ ни одного предложения о создании нового состава коалиции. В.ЮЩЕНКО также отметил, что сегодня украинскому народу нужно четко объяснить, что дорога, по которой следует премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, является изменой украинской демократии. Глава государства отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО будет постоянно заверять украинский народ о важности сохранения демократической коалиции, но желание премьер-министра заключается в формировании двух коалиций. Одна коалиция, отметил В.ЮЩЕНКО, «для народа» - между БЮТ и НУ-НС. «А вторая коалиция, которую БЮТ будет делать и успешно делает, – где все расписано, всё готово, даже на момент нашего разговора с вами – это коалиция БЮТ и Партии регионов», - сказал В.ЮЩЕНКО.