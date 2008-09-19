В БЮТ признали, что демкоалиция прошла точку невозвращения

Народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ считает, что сегодня возросли шансы на проведение досрочных выборов, не исключая при этом создания новой коалиции из представителей четырех фракций парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на круглом столе в Киеве.

С.СОБОЛЕВ отметил, что еще вчера он бы оценил вероятность объявления досрочных выборов в процентном отношении как 30 на 70. Сегодня шансы проведения досрочных выборов возросли до 50%.

По его словам, социологические исследования свидетельствуют, что и БЮТ, и Партия регионов, и Блок Литвина, и КПУ имеют хорошие шансы на досрочных выборах, поэтому интерес этих сил к участию в выборах очень серьезен.

Он также согласился с мнением, что точка невозврата восстановления демократической коалиции уже пройдена.

В то же время С.СОБОЛЕВ считает, что в парламенте может возникнуть техническое большинство, в которое войдут все фракции, кроме коммунистов, а также крайне правых из НУ-НС.

В свою очередь, депутат от Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ скептически оценил возможность вхождения его политической силы в коалицию с НУ-НС и БЮТ.

«У вас есть 226 голосов, для чего мы вам нужны», - сказал он.

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ подчеркнул, что фракция Блока Литвина не будет входить в такую коалицию для того, чтобы стать страховкой от нехватки голосов. Предложение фракции присоединиться к коалиции в таком формате он назвал «политической дымовой завесой».

В то же время представитель КПУ Александр ГОЛУБЬ отметил, что коммунисты не будут входить в так называемую «техническую коалицию». Вместе с тем он не исключил, что КПУ может поддержать те или иные решения такой коалиции, если они будут совпадать с программными положениями партии, в том числе и возможных изменений в Конституцию.