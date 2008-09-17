Герман возмущается, что на фейсах депутатов отмыли деньги

Народный депутат, председатель Комитета парламента по вопросам свободы слова Анна ГЕРМАН возмущена появлением справочника с фотографиями народных депутатов, который сегодня был роздан в Верховной Раде.

Об этом она заявила в интервью журналистам.

«Я не понимаю, зачем сейчас были выброшены деньги для того, чтобы издавать справочник с фейсами депутатов, которых все знают. Таких справочников уже было десятки», - сказала она.

Она предположила, что, издавая этот справочник, кто-то хотел «отмыть деньги» или заработать на рекламе казино и бриллиантов. «Если нужно было отмыть какие-то деньги для того, чтобы на этом зарабатывать, если нужно было выманить у кого-то деньги на проекты и подставить под это фейсы депутатов, то так нужно и говорить», - отметила А.ГЕРМАН.

Более того, отметила она, в справочнике не указан издатель, типография. «Поэтому мы, депутаты, будем обращаться в суд, и авторы, и те, кто подписал по Верховной Раде “добро” на такое разбазаривание денег, должны будут отвечать», - сказала она.