Яценюк написал заявление об отставке

Арсений ЯЦЕНЮК подал в отставку с должности председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил сегодня на заседании парламента.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, вчера было объявлено о прекращении деятельности коалиции демократических сил, процедура юридически была завершена, но «политически она не завершена».

Он заявил: «Я приходил исключительно под демократическими ценностями и под демократическими идеалами. Во власть нужно заходить достойно и выходить из нее также достойно».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что именно поэтому объявляет о своей отставке с должности председателя ВР.

«Что касается работы парламента, то заявление я направляю в Регламентный комитет, и, в соответствии с требованиями временного регламента, до того момента, пока не будет рассмотрен этот вопрос, я буду дальше продолжать руководить парламентом», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он призвал всех депутатов «быть честными перед собой и перед людьми, которые нас выбрали».