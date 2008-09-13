Богатырева: моего исключения из ПР требовала Тимошенко

Секретарь СНБО Раиса Богатырева заявляет, что ее исключения из Партии регионов требовала премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Об этом она сказала в интервью "Обозревателю".

О решении политсовета об исключении из партии Раиса Богатырева узнала из Интернета: "Новость оказалась довольно неожиданной и неприятной, скажем так".

На вопрос корреспондента, пытался ли Виктор Янукович связаться с ней лично до или после политсовета, Богатырева ответила: "Нет. Видно, аргументов, да и смелости не было.

Об истинных его мотивах я догадываюсь. Пресса постоянно пишет о каких-то моих амбициях – чуть ли не премьерских. На самом деле их нет – вопрос подобного трудоустройства в принципе никогда не стоял. Так что имел место групповой преждевременный испуг Виктора Федоровича и Юлии Владимировны.

Двигаясь на сближение с БЮТ, Янукович, не без удовольствия, реализовал требования Тимошенко о моем исключении из партии".