Путин: нам, что, нужно было утирать кровавые сопли и стрелять из рогатки?

Вчера, 11 сентября, Владимир Путин принял в Сочи 45 членов дискуссионного клуба «Валдай», объединяющего несколько десятков российских и зарубежных политологов. Премьер-министр резко раскритиковал попытки Запада представить Россию агрессором в грузино-осетинском конфликте. По его мнению, конфликт на Кавказе стал возможен в том числе и из-за отсутствия у Европы собственной четкой внешнеполитической позиции.

Газета «РБК daily» пишет, что вопрос иностранного участника дискуссии, почему российские войска атаковали Грузию, не удивил премьера. Путин сказал следующее: «Мы вынуждены были отвечать. А как же иначе? Нам, что, в этом случае нужно было утереть кровавые сопли? Вы, что, хотите, чтобы мы вообще привели к полной разбалансировке ситуацию на Северном Кавказе и в России?» И, комментируя обвинения в неадекватном ответе со стороны России, добавил: «Мы, что, из рогатки должны стрелять? Что такое в данном случае адекватное применение силы? Этого следовало ожидать тем, кто затеял эту провокацию, что они получат по морде».

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