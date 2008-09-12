Сара Пэйлин: Украина заслуживает того, чтобы быть в НАТО

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Сара Пэйлин назвала "неприемлемой" военную операцию РФ в Грузии. Пэйлин изложила эту позицию в интервью телекомпании ABC.

Это интервью стало ее первым развернутым ответом на вопросы американских СМИ после того, как неделю назад губернатор Аляски была утверждена кандидатом в вице-президенты США на съезде Республиканской партии. Особый интерес у журналистов и политологов вызывали ответы Пэйлин на вопросы, касающиеся международной политики и безопасности, учитывая практически полное отсутствие у нее опыта в этой области.

Сара Пэйлин считает, что возврата к "холодной войне" не будет. "Мы благодарны тому, что при президенте Рейгане мы выиграли "холодную" войну, не сделав при этом ни одного выстрела, - сказала она. - Мы извлекли уроки из этого в наших отношениях с Россией, прежде - Советским Союзом. Мы не будем повторять "холодную" войну".

В то же время Пэйлин активно ратовала за принятие Грузии и Украины в члены НАТО. По ее словам, "революция роз" в Грузии в 2003 году и "оранжевая революция" на Украине годом позже "показали нам, что эти демократические страны, как я считаю, заслуживают того, чтобы быть в НАТО".

При этом она, однако, признала, что у России имеется иная точка зрения по этому вопросу.

Пэйлин утвердительно ответила на вопрос ведущего, должны ли будут США начать войну с Россией, если Грузия, вступив в НАТО, подвергнется "вторжению" со стороны Москвы. "Наверное, да, - сказала Пэйлин. - В этом заключается суть договора (НАТО). Если вы являетесь членом НАТО и если другая страна подвергается нападению, вы должны ожидать того, что к вам обратятся с призывом о помощи и вы должны помочь".

Когда же ведущий спросил у Пэйлин, "стоит ли Грузия того, чтобы из-за нее США начали войну с Россией", Пэйлин несколько смягчила тон своих высказываний. "Мы должны проявлять бдительность в отношении того, какими будут последствия, если более крупная держава в состоянии захватить меньшие по размеру демократические страны, - сказала она. - Мы должны продемонстрировать поддержку Грузии, введя экономические санкции против России, если до этого дойдет дело".

При этом она подчеркнула, что "это не должно привести к войне и это не должно привести к "холодной" войне".

По словам Пэйлин, если США позволят России "контролировать поставки энергоносителей, идущие из России или проходящие через нее", то мир окажется в "опасном положении". "Мы должны присматривать за Россией", - сказала Пейлин.

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