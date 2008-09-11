Луценко допускает, что Балога может толкнуть на силовой сценарий

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО гарантирует, что не допустит столкновений между силовыми структурами в случае реализации силового сценария при выходе из политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в рамках 15-й национальной книжной выставке-ярмарке «Форум издателей во Львове»,

По словам министра, он является противником силового варианта выхода из политического кризиса, но «если будет приказ главнокомандующего, а Президент Украины является главнокомандующим, я его выполню, любой приказ, который поступит, однако гарантирую, что пока я в должности министра внутренних дел - не допущу, чтобы силовик пошел на силовика, исполняющего свои обязанности в соответствии с действующим законодательством, как мы это уже видели на примерах в нашей политике».

Ю.ЛУЦЕНКО допускает, что «партия войны во главе с БАЛОГОЙ может толкнуть на силовой сценарий».

Также министр внутренних дел отметил, что пока не видит выхода из кризиса, сложившегося в государстве.