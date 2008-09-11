Луценко признался, что за последний год прочел около 20 книг

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО готов израсходовать 1 млн. грн. для обеспечения художественной литературой высших заведений образования МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на открытии 15-й национальной книжной выставки-ярмарки «Форум издателей во Львове», которая проходит 11-14 сентября.

«Идея проста: сто книг от Шекспира до Багряного, по десять экземпляров на шесть университетов МВД, где учится около 40 тысяч курсантов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, библиотеки заведений образования МВД технически почти полностью укомплектованы, а вот комплектация художественной литературы очень устарела, а выпускник милицейского вуза, кроме профессиональной подготовки, «должен быть грамотным современным человеком». «Я столкнулся с тем, что один не знал, что такое «12 стульев» Ильфа и Петрова, несмотря на то, что Ильф и Петров даже работали в милиции», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр сознался, что сам за последний год прочитал около 20 книг, среди которых современные украинские авторы: Оксана ЗАБУЖКО, Юрий АНДРУХОВИЧ, Мария МАТИОС.

Прививать любовь к чтению в МВД решили сначала с вузов, в следующем году уже планируют обеспечить художественной литературой внутренние части, а впоследствии - дежурные части и изоляторы, сообщил министр.