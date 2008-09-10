Кучма считает, что яйца Кремля лежат в разных корзинах

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что у Кремля значительно больше интересов в Украине, нежели у США.

"Вашингтон только периодически вспоминает, что есть такая страна – Украина. И что, очень он нам помог за 17 лет нашей независимости? А для Москвы Украина представляет настоящий интерес, и чуть не меньше нашего интереса к России, нравится это кому-то или не нравится", - сказал Леонид Кучма в эксклюзивном интервью УНИАН.

На вопрос о том, могла ли Москва поставить на Тимошенко, экс-президент ответил: "... Москва смотрит на Украину, анализирует. Ющенко – ее идеологический противник. Поэтому остаются два главных кандидата на поддержку: Тимошенко и Янукович. И я думаю, Москва сознательно не отталкивает ни одного, ни второго. Она ни в коем случае не ставит на кого-то одного. Мне кажется, она раскладывает яйца в разные корзины. Так делают все. И будут делать, пока существуют страны и международные отношения, международная политика".

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