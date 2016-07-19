ЦИК назвала победителя на довыборах в Раду по округу №23 в Волынской области

Как сообщается на сайте ЦИК, за Констанкевич проголосовали 57,42% избирателей, принявших участие в голосовании, или 44 тыс. 123 человек.

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На втором месте - кандидат от ВО "Батькивщина" Людмила Кирда, которую поддержали 12,94% избирателей (9 тыс. 943 человек).