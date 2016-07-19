ЦИК назвала победителя на довыборах в Раду по округу №23 в Волынской области

15:26, 19 июля 2016
Политика
130 0

В Волынской области по результатам обработки 100% протоколов о результатах голосования на промежуточных выборах народного депутата в 23-м округе победила кандидат от политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Ирина Констанкевич.

Фото УНИАН

Как сообщается на сайте ЦИК, за Констанкевич проголосовали 57,42% избирателей, принявших участие в голосовании, или 44 тыс. 123 человек.

Читайте такжеВ полицию поступило уже более 200 сообщений о нарушениях на довыборах ВР

На втором месте - кандидат от ВО "Батькивщина" Людмила Кирда, которую поддержали 12,94% избирателей (9 тыс. 943 человек).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter