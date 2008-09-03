Кириленко намекает, что за событиями в Верховной Раде стоит Кремль

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает маловероятным возобновление Коалиции демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

В.КИРИЛЕНКО не исключил, что после официального объявления о расколе коалиции будет создана новая коалиция между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов.

«Коалиции между Партией регионов и «Нашей Украиной» не будет. Если не будет коалиции «регионалов» и БЮТ, то значит страну, скорее всего, будут ожидать досрочные парламентские выборы», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что фракция БЮТ имеет 10 дней, чтобы согласиться с условиями НУ-НС и сохранить демократическую коалицию. «Но по состоянию на эту минуту таких шансов немного, я вам откровенно скажу, поскольку вчера никакого желания у БЮТ садиться за стол переговоров не было. Возможно, оно появится сегодня, но я сомневаюсь», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, вчерашние события подтвердили, что в парламенте есть желание «закрепить власть Кремля в Украине». «Это не партнерские и не демократические действия», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что БЮТ и Партия регионов, приняв вчера 4 закона, прилагают все усилия для того, чтобы полностью отобрать власть у Президента Украины как этого желает Кремль.

Как сообщал УНИАН, вчера парламент принял законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабинете министров, об СБУ и в закон о Конституционном Суде,, а также закон, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных и специальных комиссиях парламента.