Богатыреву выгнали из Партии регионов (дополненная)

Политсовет Партии регионов исключил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Раису БОГАТЫРЕВУ из партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов).

По ее словам, также Р.БОГАТЫРЕВА выведена из состава совета ПР.

За данное решение проголосовали все члены Политсовета партии, кроме одного, который проголосовал против.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов заявляла о том, что Украине не следует активно поддерживать одну из сторон в российско-грузинском конфликте. Однако, не смотря на это, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призвал в свое время признать независимость Южной Осетии и Абхазии, как это сделала Россия. В то же время, Р.БОГАТЫРЕВА заметила, что позиция лидера Партии регионов относительно признания независимости Абхазии и Южной Осетии является единоличной и не является коллективным решением партии, которое может быть другим.

Сегодня В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на заседании политсовета Партии регионов будет принято решение о дисциплинарной ответственности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, члена ПР Раисы БОГАТЫРЕВОЙ по поводу ее заявления о позиции партии относительно ситуации в Грузии.

Он отметил, что Р.БОГАТЫРЕВА - «опытный политик» и она не могла не понимать, какой будет «реакция лидера партии и партии». «Она это сделала сознательно», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. При этом добавил, что не знает, по каким причинам это было сделано. «Если это проект, который она выполняет по заказу наших политических оппонентов, то пусть это будет на ее совести», - добавил он.

По его словам, если Р.БОГАТЫРЕВА допустила ошибку, то она должна прийти и объяснить свою позицию. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня на политсовете Партии регионов «решение будет однозначным». «Ее позиция будет не воспринята, она будет осуждена и, безусловно, будет принято дисциплинарное решение», - добавил лидер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Р.БОГАТЫРЕВА должна заниматься «тем делом, которым сейчас занимается, – работать в СНБО и отвечать за себя лично». «Мои действия комментирует моя партия, мои однопартийцы и мои избиратели», - сказал он. Он подчеркнул, что любые заявления, которые делаются от имени партии, проходят соответствующую процедуру, то есть рассматриваются на совете фракции, на президиуме политсовета и только после этого обнародуются.

По его словам, позиция, которая была выражена ПР относительно Грузии, прошла соответствующую процедуру в партии.