Задержаны два экс-чиновника Нацбанка по подозрению в хищении 787 миллионов - Матиос (документ)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Среди задержанных - экс-заместитель главы Нацбанка Алексей Ткаченко. Кроме Ткаченко, задержали и бывшего директора Генерального департамента банковского надзора Романа Яковлева.

Отмечается, что обоим экс-чиновникам инкриминируется хищение путем злоупотребления служебным положением 787 млн 396 тыс. 148 гривень.

"Операцией лично руководит генеральный прокурор Луценко и глава СБУ Грицак, оперативные службы возглавляет врио руководителя ГУ "К" Демчин. Исполнители - главная военная прокуратура ( группа Жербицкого-Кулика)", - говорится в его сообщении.

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Также он добавил, что это происходит в соответствии со всеми нормами УПК Украины, "чтобы не гневались коллеги из САП".