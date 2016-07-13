Задержаны два экс-чиновника Нацбанка по подозрению в хищении 787 миллионов - Матиос (документ)
Задержаны двое экс-чиновников Нацбанка Украины за участие в преступной организации, которая контролировалась экс-президентом Виктором Януковичем.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Среди задержанных - экс-заместитель главы Нацбанка Алексей Ткаченко. Кроме Ткаченко, задержали и бывшего директора Генерального департамента банковского надзора Романа Яковлева.
Отмечается, что обоим экс-чиновникам инкриминируется хищение путем злоупотребления служебным положением 787 млн 396 тыс. 148 гривень.
"Операцией лично руководит генеральный прокурор Луценко и глава СБУ Грицак, оперативные службы возглавляет врио руководителя ГУ "К" Демчин. Исполнители - главная военная прокуратура ( группа Жербицкого-Кулика)", - говорится в его сообщении.
Читайте такжеЗадержан экс-руководитель компании Курченко: во время обыска найден клинок с гравировкой "Служба безопасности Президента РФ"
Также он добавил, что это происходит в соответствии со всеми нормами УПК Украины, "чтобы не гневались коллеги из САП".