Реализация Комплексного пакета помощи НАТО Украине начнется в ближайшие месяцы - Климпуш-Цинцадзе

Реализация мероприятий Комплексного пакета помощи (КПП) Украине, утвержденного в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО на наивысшем уровне во время Варшавского саммита НАТО, начнется уже в ближайшие месяцы.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила в комментарии УНИАН.

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"Часть мероприятий этого КПП является продолжением тех программ, которые уже были, но они дополнены. Поэтому помощь НАТО уже работает. Новые направления будем начинать уже сейчас, хотя порой процедуры длятся месяцами. Будем стараться ускорять. Думаю, что начало реальной работы по всем направлениям - это вопрос месяцев", - убеждена вице-премьер.

В связи с этим она высказала надежду, что образована недавно Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины сможет скоординировать действия министерств и ведомств.

Отвечая на вопрос о конкретных механизмах реализации КПП, Климпуш-Цинцадзе отметила, что за время пребывания в правительстве поняла необходимость того, чтобы необходимые шаги были прописаны "на бумаге".

"Даже когда есть полное осознание правильности намерения, правильности направления, правильности необходимости того или иного изменения, оно не работает. Поэтому для нас чрезвычайно важно, чтобы была утверждена программа развития Вооруженных сил с конкретными шагами, которые обеспечат выполнение реформы. В каждом конкретном случае это набор шагов, который должен быть прописан и утвержден. Как только это прописано и утверждено, тогда это означает, что есть механизм, как влиять на то, чтобы все было выполнено", - подчеркнула она.

Кроме того, Климпуш-Цинцазде отметила, что в Украине рассчитывают, "и как это было обещано (предусмотрено КПП), что НАТО направит своих представителей для координации, например, трастовых фондов".

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы Альянс финансово обеспечил те планы, которые есть в КПП, потому что могут быть намерения, могут быть планы, но может не быть финансового обеспечения. Мы надеемся, что Альянс будет выполнять взятые обязательства", - сказала вице-премьер.

Отвечая на вопрос о сроках выполнения КПП, она отметила, реализация мер, предусмотренных документом, рассчитанная на несколько лет.

"Он может корректироваться, совершенствоваться. Увидим. Главное - начать его выполнять и понять, есть ли необходимость во внесении изменений или нет. Я бы хотела, чтобы в конечном итоге мы отвечали стандартам НАТО", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в рамках саммита НАТО был принят Комплексный план помощи Украине. Планом предусмотрено более 40 направлений, по которым Альянс предоставит Украине поддержку в оборонной сфере и сфере безопасности.

8 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом создал Комиссию по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины как вспомогательный орган при главе государства. Председателем Комиссии назначена Климпуш-Цинцадзе.