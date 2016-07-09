Президент наградил заместителя генсека НАТО орденом Князя Ярослава Мудрого (фото)
22:15, 09 июля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко наградил заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершоблю орденом Князя Ярослава Мудрого пятой степени.
Порошенко наградил Вершоблю орденом Князя Ярослава Мудрого пятой степени / УНИАН
Об этом передает собственный корреспондент УНИАН.
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Так, Вершоблю получил награду за значительный личный вклад в развитие в отношениях Украины с НАТО, реформирование сектора национальной безопасности и обороны, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
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