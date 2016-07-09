Президент наградил заместителя генсека НАТО орденом Князя Ярослава Мудрого (фото)

Президент Украины Петр Порошенко наградил заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершоблю орденом Князя Ярослава Мудрого пятой степени.

Об этом передает собственный корреспондент УНИАН. Читайте такжеПорошенко наградил 54 участников АТО, из них 24 – посмертно Так, Вершоблю получил награду за значительный личный вклад в развитие в отношениях Украины с НАТО, реформирование сектора национальной безопасности и обороны, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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