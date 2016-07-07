Рычкова: Патриоты Днепра показали, что способны объединиться

Об этом на совместной с Татьяной Рычковой пресс-конференции заявила Оксана Томчук, которая на днях сняла свою кандидатуру и заявила о полной поддержке Рычковой. Теперь Татьяна Рычкова как единый кандидат от патриотических сил имеет все шансы на победу и сможет остановить реванш бандитов и регионалов в Днепре.

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"Сегодня - действительно исторический момент, - отметила Оксана Томчук - Демократические силы объединились перед лицом общего врага. Это ответ на вопрос - будет ли в Днепре реванш антиукраинских сил? Ведь война идет не только на фронте, но и в тылу. В Днепре есть "пятая колонная" Кремля. И это - наш общий враг. Сегодня пророссийские силы сделали ставку на одного из кандидатов. Но мы верим, что Рычкова сможет их остановить. Днепр был и будет городом патриотов. Днепр был и будет сердцем Украины".

"Два года назад мы объединились для защиты города и страны, - отметила Татьяна Рычкова. - Помогали армии, беженцам. Делали все для победы. И сегодня патриотические силы объединились, чтобы не допустить к власти людей, которые едва не сдали Днепр оккупантам. А теперь снова хотят реванша, снова стремятся грабить наш город. Силами нашей общей команды мы не допустим, чтобы в город вернулись бандиты и мародеры из прошлого. Мы не дадим им снова творить беспредел. Патриоты Днепра показали, что способны объединиться. Я призываю и других кандидатов, всех горожан примкнуть к нам в этой Битве за Днепр! Вместе мы победим".

Оксана Томчук заявила, что ее команда будет работать для победы Татьяны Рычковой, для того, чтобы не допустить реванша сепаратистов. Она призывала всех жителей Днепра, избирателей 27-го округа прийти на выборы 17 июля и отдать свои голоса за Татьяну Борисовну Рычкову.