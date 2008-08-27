СБУ начинает трясти Тимошенко

Служба безопасности Украины 22 августа послала в Кабинет Министров запрос о предоставлении информации и материалов по решениям и действиям, которые могут создавать угрозу энергетической безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Она сказала, что запрос послан в рамках проверки информации, изложенной в обращении Секретариата Президента относительно создания угроз государственной безопасности Украины в результате действий отдельных должностных лиц правительства.

По словам М.ОСТАПЕНКО, в этом запросе содержатся такие вопросы: в частности, относительно отдельных действий представителей правительства по невыполнению решения Совета национальной безопасности и обороны относительно перевода нефтепровода «Одесса-Броды» на проектное (аверсное) использование; расторжение по инициативе Кабмина в одностороннем порядке соглашений с компаниями «CBM Oil plc» (Великобритания), «Shelton» (Канада) и «Marathon» (США) и подготовки условий для совместной с ОАО «Газпром» разработки освобожденных данными компаниями месторождений; вопрос об угрозе потери Украиной контроля над собственной газотранспортной системой в случае создания консорциума при участии российского «Газпрома»; несвоевременного выполнения правительством решений СНБО, которые отвечают национальным интересам, связанным со временным пребыванием Черноморского флота РФ на украинской территории.

Учитывая изложенное, СБУ просит Кабмин предоставить информацию и копии документальных материалов, решений и стенограммы соответствующих заседаний правительства по следующим вопросам:

по невыполнению правительством решения СНБО от 28.07.08 «О безотлагательных мероприятиях по обеспечению работы нефтепровода «Одесса-Броды» по проектному направлению;

по невыполнению Кабмином решения СНБО от 30.05.08 «О выводах межведомственной рабочей группы по вопросам изучения соблюдения законодательства при заключении и выполнении соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией «Венко Интернешнл ЛТД», а также мер, которые употребляются Кабмином для выполнения этого решения;

по ведению переговоров и имеющихся проектов по украинско-российским разработкам нефти и газа без надлежащего учета экономических интересов Украины;

о мерах, которые употребляются Кабмином для погашения задолженности НАК «Нефтегаз Украины» и обеспечения интересов государства в предприятиях по газификации и газоснабжению, а также обеспечения безопасности газо- и нефтепроводов Украины;

по эффективности деятельности ГАК «Авиация Украины» в контексте выполнения решения СНБО от 30.05.08 «О состоянии выполнения государственной комплексной программы развития авиационной промышленности Украины на период до 2010 года и первоочередные задания развития отечественного авиастроения», а также попытки назначить на руководящие должности в ведущих национальных аэропортах иностранцев, которые обоснованно подозреваются в причастности к иностранным спецслужбам;

по наличию законных оснований для перечисления в этом году «Укрзализныцей» 160 млн. грн. на счета ЗАО «Интертранс» путем применения сомнительных судебных решений относительно так называемой компенсации недополученной выручки коммерсантам;

по причинам отсутствия принятых правительством подзаконных актов Кабмина, которые должны были бы обеспечить выполнение указа Президента решения СНБО от 13.08.08 в «Вопросе пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и летательными аппаратами ЧФ РФ, временно находящегоя на территории Украины».

Как отметили в СБУ, в случае установления признаков противоправных действий, которые могут угрожать государственной и экономической безопасности Украины, материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы по признакам государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отвергла обвинения Секретариата Президента в предательстве национальных интересов.

21 августа пресс-группа СБУ сообщила, что ведомство получило от Секретариата Президента Украины документы, в которых изложена информация о деятельности Кабинета Министров Украины “во вред национальным интересам государства”.

В тот же день исполняющий обязанности председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что материалы, которые получила СБУ от Секретариата Президента, содержат семь достаточно серьезных позиций в сфере национальной безопасности.